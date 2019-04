Ajax bereidt zich voor op het leven na Matthijs de Ligt: amper 18-jarig toptalent op weg naar Amsterdam

Frenkie de Jong is Ajax al kwijt en ook Matthijs de Ligt lijkt komende zomer andere oorden op te zoeken. De Amsterdammers zijn echter bezig met het leven na de toptalenten. Razvan Marin werd weggehaald bij Standard en nu lijkt Ajax zich te verzekeren van de komst van Kik Pierie.

Onder andere Voetbal International en Het Algemeen Dagblad melden dat de transfer van de verdediger van Heerenveen niet lang meer op zich zal laten wachten. “De achttienjarige was vandaag op De Toekomst in Amsterdam om de laatste details van de transfer af te ronden”, klinkt het bij VI. “De verwachting is dat de overgang op korte termijn openbaar wordt gemaakt.”

Pierie is ondanks zijn jeugdige leeftijd al bezig aan zijn tweede seizoen bij de club uit Friesland, momenteel tiende in de Eredivisie. Daar zit hij dit seizoen aan dertig optredens, waarvan het overgrote merendeel als basisspeler centraal achteraan of op linksback. Pierie, die geboren werd in Boston maar voor de Nederlandse jeugdelftallen koos, zit aan twee goals en gaf drie assists.

Voor de 18-jarige Nederlander, van wie beide ouders hockey speelden, komt een droom uit. Op beelden is te zien hoe hij zeven jaar geleden al zei dat hij voor Ajax wilde spelen. Daarna moet, zoals Frenkie de Jong en misschien ook Matthijs de Ligt, Barcelona volgen.