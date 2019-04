Meest vervuilde beek van Europa loopt door West-Vlaanderen: “Nooit op gelet dat dat water zo vuil is”

Ledegem -

Opschudding in het West-Vlaamse Ledegem, waar waterwegjes anders geruisloos kronkelen tussen de weilanden. Een van die beekjes is het meest vervuilde van Europa, zo blijkt nu uit internationaal onderzoek. Iedereen in de buurt schrikt van het nieuws, niemand weet vanwaar de vervuiling komt. Een storm in een glas water, of stroomt de beek des doods stilletjes om de hoek? “Ze hebben hier nog veldrijders door die beek gestuurd.”