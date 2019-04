Vandaal vernielt nis met assen van overledene en het is niet de eerste keer dat dat gebeurt

Rotselaar - Vandalen hebben de afgelopen weken lelijk huis gehouden op drie kerkhoven in Rotselaar. In de Kerkhofstraat in het gehucht Heikant vernielde een onbekende zelfs een nis waarin de assen van de overledene zaten.

De ploegbaas van de Rotselaarse groendienst heeft de afgelopen weken al vier keer de politie opgeroepen voor vandalisme op de kerkhoven in de Jan Bolsstraat in Werchter, de Kerkhofstraat in het gehucht Heikant en de begraafplaats aan de Sint-Antoniusstraat in Rotselaar. Telkens hadden vandalen grafzerken beschadigd of bloempotjes stuk gegooid.

Op het kerkhof in de Kerkhofstraat haalde een onbekende het zelfs in zijn hoofd om een ingenomen nis van het columbarium te vernielen. Tussen de vijftien en twintig graven werden gevandaliseerd.

Inmiddels is de schade zo goed als overal hersteld, maar bijkomende maatregelen dringen zich op. Dat beseft ook schepen van Begraafplaatsen Carine Goris (CD&V).

“Volgens het politiereglement zijn begraafplaatsen verboden terrein na zonsondergang en voor zonsopgang”, zegt Goris. “Niet iedereen houdt zich aan de afspraken. Binnen het schepencollege is er al overleg geweest en werden overlastfenomenen als vandalisme en sluikstorten al besproken. Concreet denken we aan de aankoop van een mobiele camera. Die zou worden geplaatst op overlastgevoelige locaties, zoals bijvoorbeeld op kerkhoven en bij glasbollen. Hierover zullen we nog overleggen met de gemeenten Begijnendijk en Tremelo, die ook deel uitmaken van de politiezone BRT.”

Poort sluiten

Een andere optie is het afsluiten van de kerkhoven. Er zijn echter praktische bezwaren, zoals onder andere het dagelijks openen en sluiten van de poort. “Het afsluiten van de kerkhoven is mits aanpassingen mogelijk, maar dan moet er wel iemand in de buurt bereid zijn de poort te openen en te sluiten”, zegt Goris.

Van de vandalenstreken werd telkens een proces-verbaal opgemaakt. Van de dader of daders is voorlopig geen spoor.

Als de vandalen niet worden gevonden, dan draaien de nabestaanden op voor het herstel van de schade. “Het graf behoort de nabestaanden toe”, zegt Jozef Eraly van het gelijknamige uitvaartbedrijf. “Ze moeten instaan voor het onderhoud ervan. Op hun verzoek zullen we overgaan tot de herstelling van schade door bijvoorbeeld stormweer, slijtage of vandalisme.” Volgens Jozef voert Eraly meerdere keren per maand herstellingen uit op kerkhoven. De verzekering komt niet tussen in de kosten.