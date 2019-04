Investeringsgolf in fietspaden moet fileprobleem oplossen, maar experts zijn sceptisch: “Dat aloude verhaal is niet de oplossing”

Een nieuwe investeringsgolf moet het fileprobleem in ons land oplossen. En niet door meer geld te pompen in wegen, wel door met de fiets de auto van zijn troon te stoten. Dat is het recept waarmee CD&V naar de kiezer trekt. “De afgelopen legislatuur namen de files met 20 procent toe”, klinkt het. “De fiets is een antwoord op die files.”