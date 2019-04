EUROPA LEAGUE. Arsenal doet Napoli pijn, zes goals en dollend toptalent in Portugal, Chelsea stelt teleur maar wint nipt

Arsenal heeft een serieuze optie genomen op een plek in de halve finales van de Europa League. de Gunners wonnen de heenmatch in de kwartfinales tegen Napoli met 2-0. Chelsea kon slechts nipt winnen van Slavia Praag (0-1), terwijl Benfica kon rekenen op toptalent Joao Felix in de 4-2-zege tegen Eintracht Frankfurt. Valencia deed een uitstekende zaak tegen Villarreal: 1-3.

Dries Mertens mocht in de basis starten bij Napoli, dat van de Europa League een doel had gemaakt. Voor Arsenal is het dat echter ook en de Gunners grepen de Italianen meteen bij de keel. Het doel van Alex Meret werd bijna een schietkraam en na 25 minuten had Arsenal al twee keer gescoord. Aaron Ramsey werkte een vlotte aanval over verschillende stationnetjes af, Kalidou Koulibaly deed een schot van Lucas Torreira ongelukkig in eigen doel verdwijnen: 2-0.

Napoli kwam er een paar keer gevaarlijk uit. Lorenzo Insigne kon vrij aanleggen in de zestien, maar knalde onbeholpen over. Ook Piotr Zielinski kon een gouden uitdoelpunt maken, maar gleed de bal onhandig over. Arsenal had de score verder kunnen uitdiepen, maar onder andere Ainsley Maitland-Niles en opnieuw Ramsey lieten na een derde Engels doelpunt te scoren. Mertens werd na 65 minuten en een onzichtbare wedstrijd vervangen bij Napoli.

Geen Eden Hazard in de basis bij Chelsea in de Eden Arena van Slavia Praag, de stuntploeg van dit seizoen in de Europa League. De Blues konden lang niet scoren in de Tsjechische hoofdstad, waar Slavia de beste kansen had. Zo speelde Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem) een sterke match. Maar Marcos Alonso brak in de 86ste minuut de ban voor Chelsea: 0-1. Hazard was na een uur ingevallen bij de bezoekers, die dus toch een goede uitgangspositie beet hebben voor de terugwedstrijd.

Wie spektakel wilde, moest vanavond in Portugal zijn. Benfica kreeg revelatie Eintracht Frankfurt over de vloer en dat resulteerde in zes doelpunten. Supertalent Joao Felix opende na 21 minuten de score vanaf de stip na rood voor Evan Ndicka. De Duitsers waren echter niet uit hun lood geslagen en maakte nog voor rust gelijk via goalgetter Luka Jovic. De amper 19-jarige Felix scoorde enkele minuten later echter zijn tweede. Via Ruben Dias, nog zo’n toptalent, en opnieuw Felix werd het 4-1 voor Benfica, maar Gonçalo Paciência gaf Frankfurt hoop door de 4-2 te scoren.

Valencia kwam op bezoek bij La Liga-concurrent Villarreal al snel op een 0-1-voorsprong via Gonçalo Guedes. Daniel Parejo miste een strafschop voor de bezoekers en enkele minuten voor rust zette Santi Cazorla de bordjes gelijk. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, tot Daniel Wass en nog eens Gonçalo Guedes Valencia een 1-3-zege bezorgden.