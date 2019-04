De Vlamingen strijden om de wereldtitel ‘ontsnappen uit een kamer’: “Tot nu toe hebben we altijd de code gekraakt”

Antwerpen -

Hang de Belgische vlag uit, schmink de wangen rood, geel en zwart, of trek een rodeduivelstruitje aan. Want vrijdag treden onze jongens aan op het wereldkampioenschap. Niet in het voetbal, wel in de discipline ‘escape games’: door het oplossen van raadsels ontsnappen uit een kamer. “We maken een kans op de finale”, zegt de kapitein. Come on Belgium!