De vrouw die de droom van astronomen in vervulling deed gaan: dankzij Katie (29) hebben we een foto van een zwart gat

De wereld keek woensdag vol ongeloof toe hoe wetenschappers voor het eerst een foto konden maken van een zwart gat. Een hoogdag voor de wetenschap. De langverwachte foto ging de wereld rond en nu krijgt ook de ‘fotografe’ haar moment in de spotlights nadat haar foto massaal gedeeld werd.

De Amerikaanse computerwetenschapster Katie Bouman (29) bedacht drie jaar geleden, tijdens haar doctoraatsstudie aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een algoritme dat de droom van astronomen wereldwijd in vervulling zou laten gaan. Haar algoritme moest de data van acht verschillende radiotelescopen combineren om een heldere foto van een zwart gat te creëren. Een jaar nadat Bouman het algoritme ontwikkelde, begon het ‘fotograferen’, en woensdag kon het resultaat eindelijk aan de wereld worden getoond.

Zelf kon Bouman amper geloven dat ze het voor mekaar had gekregen. “Ik kijk vol ongeloof toe hoe de eerste foto die ik nam van een zwart gat zich reconstrueert”, schreef ze bij de foto die ze op Facebook deelde. Bouman kende zelf niks van zwarte gaten toen ze zes jaar geleden bij het team kwam te zitten. Haar focus lag voornamelijk bij de computerwetenschap. Maar het is “haar passie om manieren te vinden om onzichtbare dingen toch te zien of te meten”, wist het Amerikaanse Time Magazine. De juiste persoon op de juiste plaats dus.

