Gent krijgt hulp uit onverwachte hoek om wooncrisis te bestrijden: “Hier mogen we tenminste nog bouwen”

Gent krijgt hulp uit onverwachte hoek om de wooncrisis te bestrijden. De Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC bouwt de komende jaren meer dan honderd nieuwe sociale woningen in en rond het stadscentrum. “In Antwerpen worden onze projecten zo goed als allemaal geweigerd. Hier mogen we wel nog bouwen”, zegt directeur Mieke Dupont.

Twintig miljoen euro. Zoveel investeert de Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC in Gent. En dat is op zijn minst opvallend te noemen. ABC is een coöperatieve die Antwerpen als thuisbasis heeft ...