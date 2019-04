Genk-trainer Philippe Clement zet druk op geschillencommissie en gaat mee naar zitting: “Malinovskyi kan niet worden gestraft”

Vanmiddag om 14 uur buigt de geschillencommissie van de voetbalbond zich over het schorsingsvoorstel van zeven speeldagen voor Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. De verontwaardiging bij Genk is zo groot dat trainer Philippe Clement zijn speler zal vergezellen op de zitting. “Het kan niet dat hij gestraft wordt.”

De timing kon sowieso niet slechter vallen voor Genk. Zondag komt ploeg in vorm Club Brugge op bezoek en pas deze middag weet Clement of hij kan rekenen op Malinovskyi. Dat zit zo: bij een schorsing van maximaal vier speeldagen kan Genk in beroep gaan en werkt dat beroep opschortend. In dat geval kan de Oekraïner zondag spelen. Valt de schorsing zwaarder uit dan gaat die onmiddellijk in en mist hij de afspraak met Club.

“Ik heb in ieder geval de hele week getraind mét Malinovskyi. Ik houd geen rekening met een ander scenario dan de vrijspraak”, zegt Clement. “In de groep leefde het idee dat een straf onmogelijk was. Er was een algemeen gevoel dat ons onrecht werd aangedaan. Heel vervelend. Je probeert sereen toe te werken naar de match van het jaar. Maar de hele week gaat het alleen maar over de foute interpretatie van een spelfase. Of je dat nu wil of niet, zoiets heeft een impact. Maar goed, we gaan ervan uit dat de zaak na vrijdag achter de rug is.”

Clement zal deze middag dus ook zelf aanwezig zijn. “Om twee redenen. Ik heb zo’n zitting nog nooit meegemaakt, ik wil wel eens zien hoe het eraan toe gaat. Plus ik wil mijn speler de nodige morele steun geven. Ik ga ervan uit dat het gezond verstand zal zegevieren. Kijk, voor mij is het heel simpel. Ofwel heeft Malinovskyi dit bewust gedaan en verdient hij een zware straf. Maar daar is absoluut geen sprake van. Ofwel had hij pech en dan kan er maar één uitspraak zijn: geen schorsing. Een tussenweg van, zeg maar, twee speeldagen kan niet. Dat zou nergens op slaan.”

Behalve door Clement wordt Malinovskyi ook nog bijgestaan door clubjurist Jochem Martens en algemeen directeur Erik Gerits.