Kwartier gespeeld en nu al wereldberoemd: Ajax-debutant Jurgen Ekkelenkamp gaat voortaan door het leven als ‘de Ronaldo Gooier’

Cristiano Ronaldo scoorde en ook David Neres schudde iets geweldigs uit zijn sloffen, maar zijn zij de spelers die je onthoudt na het 1-1-gelijkspel tussen Ajax en Juventus woensdagavond in de Champions League? Neen. Er is ook nog een pas 19 geworden kerel uit Zeist. Maak kennis met Jurgen De Ronaldo Gooier Ekkelenkamp.

Daar moet je Ajax voor zijn. Om in je belangrijkste Europese wedstrijd van dit millennium een kwartier voor tijd een tiener te laten debuteren. Dertig competitieminuten had de 19-jarige Jurgen Ekkelenkamp op zijn teller staan toen hij woensdag mocht invallen tegen ­Juventus. De middenvelder scoorde bijna – wat zou dat geweest zijn –, maar maakte zich in één klap legendarisch met een heel andere actie. In ­minuut 93 legde hij, als een ­volleerd judoka, een naar het penaltygebied sprintende ­Cristiano Ronaldo tegen de mat. Geel, maar Ekkelenkamp had wel een fatale countergoal vermeden. Enkele seconden ­later was de bijnaamgeboren. En was de middenvelder wereldberoemd.

Type-Van de Beek

“Ik moest die counter eruithalen”, reageerde de middenvelder. “Natuurlijk maakt het dan niet uit dat het om Ronaldo gaat. Ik dacht alleen: hij mag niet nog een keer scoren.”

Op Wikipedia kreeg Ekkelenkamp meteen de bijnaam De Ronaldo Gooier opgespeld en op Instagram lanceerde Ché ­Nunnely – ploegmaat van de middenvelder bij Jong Ajax – een filmpje van een in de auto passerende Ekkelenkamp met de opmerking: “Daar hebben we hem: de Ronaldo Gooier.”

Leuk en aardig, maar nu wordt het vooral uitkijken of het jonge talent zich zal kunnen doorzetten. Legende Simon Tahamata verklaarde alvast dat hij “qua type te vergelijken valt met Donny van de Beek”. En die doet het tegenwoordig toch niet zo slecht.