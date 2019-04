Colruyt heeft eindelijk vaste bioboer in dienst

Na een maandenlange zoektocht heeft supermarktketen Colruyt zijn bioboer gevonden. Er werd gekozen voor Niels Trybou, een 28-jarige telg uit een bekende tuinbouwers­familie uit het West-Vlaamse Staden.

Trybou gaat vanaf nu aan de slag op de 25 hectare grote bioboerderij Het Zilverleen in Alveringem. Daar zal hij onder meer aardappelen, broccoli, knolselder, prei, kool en selder telen. “Ik ben geboren en getogen in de tuinbouwsector”, zegt de West-Vlaming. “Ik ken de stiel, zowel het werk op het veld als het management van een bedrijf. Ik heb echt zin om hieraan te beginnen.” Ook bij Colruyt Group reageren ze ­enthousiast: “Niels is ondernemend, ambitieus en vol energie. Iemand met drive en goesting”, zegt algemeen ­directeur Stefan Goethaert.

De supermarktketen kocht het domein vorig jaar aan “met als doel de Belgische, lokale productie van biogroenten – alsook haar eigen bevoorrading – te helpen verzekeren”. De voorbije maanden waren het nog de vorige eigenaars – Marleen Masson en Jean-Pierre Mouton – die het werk voor hun rekening namen. Vandaag wordt al ongeveer 70 procent van de teelt van Het Zilverleen verkocht bij Colruyt en Bio-Planet.(mtm)