Paus-op-rust Benedictus XVI: “Kindermisbruik in de Kerk is fout van zedeloze jaren 60”

Al die seksschandalen in de Katholieke Kerk vinden hun oorsprong in de losbandige jaren 60 van de vorige eeuw. Dat schrijft Joseph Ratzinger, beter bekend als paus-op-rust Benedictus XVI. Het propageren van de al te losse zeden in de jaren 60 heeft ervoor gezorgd dat de moraliteit in het katholicisme op losse schroeven is komen te staan, schrijft hij. Die seksuele revolutie van de sixties heeft volgens hem onmiskenbaar geleid tot homoseksualiteit en pedofilie, die hij voor het gemak op hetzelfde hoopje veegt.

Theologen hebben het schrijfsel van de paus-op-rust al “bijzonder gebrekkig” genoemd. Vaticaanexpert Joshua McElwee zei aan de BBC dat de brief “op geen enkele manier iets zegt over de structuren in het Vaticaan die het misbruik hebben toegedekt of ontmoedigd. Bovendien dateren sommige dossier over kindermisbruik in de kerk van vóór de jaren 60.” (frp)