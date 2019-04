“Hij gelooft écht heilig wat hij verkondigt”

Dit kan de Orde der Artsen doen: berispen, schorsen of beroepsverbod opleggen

Kris Gaublomme ligt zwaar onder vuur sinds hij in VTM nieuws zei dat mazelenvaccins autisme veroorzaken. Zelf begrijpt hij de heisa niet. “Iedereen heeft de mond vol over evidence based medicine. Geneeskunde op basis van wetenschappelijk bewijs. En als ik bewijs te over lever dat vaccinatie niet werkt, ben ik een kwakzalver?” Marc Van Ranst, professor virologie aan de KU Leuven, begrijpt de heisa wel. “Vaccins werken. Dat zeg ik op basis van torenhoge stapels studies. Als dan een of andere zonderling komt met een van de pot gerukte hypothese, dan is dat geen debat van gelijkwaardige gesprekspartners met de waarheid in het midden. Dat is de medische wetenschap versus kwakzalverij.”

Meer nog, vindt Louis Ide, nationaal secretaris van N-VA en zelf arts: de uitspraken van Gaublomme zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Dus dient hij bij de Orde der Artsen een klacht in tegen de man. Iets waar ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toe opriep. “Een arts heeft de deontologische plicht om de laatste stand van zaken in de wetenschap op te volgen en in die zin te handelen naar zijn patiënten”, zegt Ide. “Deze dokter doet dat niet. Met behulp van vaccins kunnen we ziektes als polio of mazelen de wereld uithelpen, maar types als Gaublomme houden ze in stand.”

Vervalste statistieken

De kritiek raakt hem niet meer, zegt Gaublomme zelf. Hij kent ze al eeuwig. De man is huisarts en voorzitter van de vzw Preventie Vaccinatieschade. “Vaccinatie is de heilige graal van de geneeskunde. Efficiënt en veilig. Wel, het is geen van de twee. Er zijn nog altijd epidemieën van mazelen en andere infectieziekten, ook onder mensen die wel ingeënt zijn. En veilig? Er is een wáslijst met nevenwerkingen van vaccinatie. En ja, een daarvan is autisme. De CDC, de hoogste medisch autoriteit in de VS, heeft een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat dat zo is. Alleen was men bang voor de reacties, dus heeft men de statistieken vervalst. Tot de hoofdonderzoeker naar buiten is gekomen met de originele studie, uit gewetenswroeging. Klinkt als een samenzweringstheorie? Nee, dat is hoe het werkt.”

Marc Van Ranst zucht. “Hij gelooft dat dus echt, hé. Kijk, je hebt er die de boel bedriegen. Gaublomme niet, hij heeft geen andere agenda. Maar dat maakt wat hij doet niet minder gevaarlijk.” Van Ranst kent de dokter. Al bijna twintig jaar gaat hij af en toe met hem in debat, in zalen te lande. “En Gaublomme kent zijn winkel. Alleen haalt hij de verkeerde bronnen aan. En veel mensen gaan daarin mee.”

Pierre Van Damme, professor aan de UA en diensthoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, kent Kris Gaublomme ook zo: als boegbeeld van de antivaccinatiebeweging in België. “Hij zaait twijfel waar geen twijfel is, en hij zorgt ervoor dat de nieuwe Europese mazelenepidemie nog meer slachtoffers maakt. Dus ja, Kris Gaublomme verdient een beroepsverbod.”