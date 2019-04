Wachtlijst handicap wordt alleen maar langer

“Tegen 2020 de zorg garanderen voor de mensen met de grootste ondersteuningsnood.” Dat is de doelstelling van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Maar hoe dichter die datum nadert, hoe slechter hij ervoor staat. Want de wachtlijst van mensen die deze zorg nodig hebben, wordt alleen maar langer. Dat blijkt uit het antwoord van Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet (N-VA).

Op 1 januari 2018 waren er 14.218 aanvragen die openstonden. Een jaar later is dat gestegen tot 15.063. Dat zijn aanvragen van mensen met een handicap om ofwel een budget te krijgen ofwel een budgetverhoging te krijgen omdat hun handicap geëvolueerd is. “Het betekent niet dat 15.063 mensen met een handicap nu geen enkele zorg krijgen”, zegt Van der Vloet. “Een deel van hen krijgt een wachtuitkering van 300 euro, of heeft al een budget, maar nog niet aangepast.”

Sinds 2017 geldt een persoonsvolgende financiering, waardoor mensen met een handicap recht hebben op een budget dat ze vrij kunnen besteden aan de zorg die ze nodig hebben. “Daardoor zijn bepaalde aanvragen zichtbaar geworden die vroeger onder de radar bleven”, aldus Van der Vloet. Maar verder heeft deze persoonsvolgende financiering op zich geen invloed op de wachtlijsten.

De aanzwellende wachtlijsten hebben puur met geld te maken. Zolang het budget niet mee evolueert met de stijgende vraag, blijft er een wachtlijst. Vandeurzen pompte de voorbije regeerperiode 330 miljoen euro extra in het systeem, maar dat volstond niet om de vraag bij te houden, integendeel. “Het is gewoon te weinig”, zegt Bart Van Malderen, Vlaams Parlementslid bij oppositiepartij SP.A. Dat zegt ook Marc Van Gestel van het Vlaams Netwerk Kritische Ouders: “Dit zat er langer aan te komen. We hopen nu vooral dat er snel duidelijkheid komt hoeveel budget de volgende regering wil uittrekken om de wachtlijsten weg te werken.”

In het antwoord op de parlementaire vraag staat daar een precies cijfer tegenover. Als de regering de 15.063 openstaande aanvragen wil wegwerken, heeft ze 360 miljoen euro nodig. Minister Vandeurzen geeft toe dat “de uitdaging groot” is. “Er zijn in de toekomst meer middelen nodig”, zegt hij. Hij laat weten dat het aantal mensen dat wél al een bedrag heeft gekregen, ook is gestegen, tot 24.678 begin dit jaar. Het aantal personen dat nu helemaal geen ondersteuning krijgt, is volgens Vandeurzen geslonken, tot 3.266.