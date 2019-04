Israëlische maansonde crasht op de maan

“We zijn het vierde land dat erin is geslaagd op de maan te landen. Helaas is onze maanlander daarbij verloren gegaan. Maar kom, we hebben het toch maar mooi geprobeerd.” De vluchtleiding van de Beresheet, het allereerste Israëlische ruimtetuig dat op de maan moest landen, is tevreden, ook al mislukte het experiment op het allerlaatste moment.

Met nog een paar honderd meter te gaan, viel de hoofdmotor van de Beresheet uit en verloor het team van SpaceIL alle contact met de maanlander. Tot dan was alles perfect verlopen. De ruimtecapsule was precies op tijd aan zijn daling naar het maanoppervlak begonnen. Alle remmotoren deden wat ze hoorden te doen. De Beresheet stuurde zelfs nog een selfie door met het maanoppervlak op een paar kilometer onder zich. Kort daarna liep het mis, viel de motor uit en kon niks meer gecorrigeerd worden. De maanlander crashte.

De pas opnieuw verkozen Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte het vanop de eerste rij mee, stond recht en applaudisseerde. “Het is mislukt, maar we hebben het toch maar geprobeerd.” De Beresheet werd in februari in de ruimte gelanceerd door een SpaceX-raket van Elon Musk. Het ruimtetuig was een prestigeproject van het Israëlische SpaceIL, volledig gefinancierd door privésponsors. (frp)