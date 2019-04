Zeven jaar veilig, tot president van Ecuador gehackt werd

Na zeven jaar is er een einde gekomen aan het verblijf van klokkenluider Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Het lekken van privéfoto’s van de Ecuadoraanse president was wellicht de druppel. Een Britse rechter acht de WikiLeaks-oprichter schuldig aan het schenden van borgvoorwaarden, een relatief klein vergrijp met wat hem mogelijk te wachten staat in de VS. Daar hopen ze de 47-jarige Australiër te kunnen vervolgen wegens hacking en het publiceren van staatsgeheimen.