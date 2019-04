Het postbussenkerkhof van Bpost

Bpost heeft de afgelopen maanden zo’n 3.000 rode postbussen verwijderd uit het straatbeeld en die staan nu allemaal stof te vergaren in een depot in Turnhout. “Voorlopig houden we ze allemaal bij. Er staan nog zo’n 10.000 postbussen op straat en die zijn niet meer allemaal in even goede staat. Als er dan eentje vervangen moet worden, hebben we er genoeg op overschot”, zegt Steve De Loor van Bpost. Wie dacht er eentje op de kop te kunnen tikken, is er dus aan voor de moeite. “We krijgen regelmatig de vraag van particulieren en gemeentebesturen of ze een postbus kunnen kopen. Maar dat kan jammer genoeg niet.” Volgens De Loor zou dat enkel voor verwarring zorgen. “Als mensen daar dan brieven in deponeren gaan die uiteindelijk niet op hun bestemming terechtkomen.” Ook de sleutel vormt een probleem. “Als we een brievenbus verkopen, moeten we daar ook de bijbehorende sleutel bijgeven. Maar op veel plaatsen is dat een loper en dan zouden de kopers op meerdere plaatsen de rode postbussen kunnen openen.”

