Iedereen ruikt bloed

Er klonk woensdagnacht een beetje wanhoop in de stem van de immer nuchtere Donald Tusk. “Alsjeblieft, verspeel je tijd niet weer”, was de boodschap van de Europese president aan de Britse premier.

Na een bijwijlen bitse vergadering die ruim zes uur aansleepte, waren de 27 Europese regeringsleiders tot het besluit gekomen dat Theresa May tot 31 oktober de tijd krijgt om in het Lagerhuis een meerderheid te vinden voor haar Brexit-deal. De meeste leiders, inclusief Tusk, hadden de Britse premier zelfs een langer uitstel – tot de lente van 2020 – gegund. Hun inschatting was dat hoe meer tijd May zou krijgen, hoe groter de kans zou worden op groen licht voor de scheidingsdeal. Maar omdat de Franse president Emmanuel Macron een kort uitstel meer dan genoeg vond, landden de leiders – naar goede Europese gewoonte – ergens in het midden.

Nieuwe verkiezingen

Komt deze compromisdatum May goed uit? Ze hoopt nog altijd dat ze Labour ervan kan overtuigen haar scheidingsdeal te steunen. Maar de onderhandelingen daarover schieten nauwelijks op en in Westminster moeten de believers met een vergrootglas worden gezocht. May zei gisteren in het Lagerhuis dat het niet evident is om tot een akkoord te komen. “Beide partijen moeten compromissen maken en dat zijn we niet gewend.”

Labour eist dat May rode lijnen opgeeft over de toekomstige relatie met de EU. Labour wil dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft. Maar Jeremy Hunt, Mays minister van Buitenlandse Zaken, vindt dat nog altijd geen goed idee. Labour dringt er ook op aan dat een eventuele deal ter goedkeuring aan het volk wordt voorgelegd. Ook dat vindt May geen goed idee.

Jeremy Corbyn wil de onderhandelingen zeker nog niet opgeven, maar hij maakt er al twee jaar geen geheim van dat in zijn hoofd dé oplossing voor de Brexit-impasse nieuwe verkiezingen zijn. Die worden door Labour gewonnen (de peilingen geven hem een goede kans), waarna hij een zachte Brexit met Europa onderhandelt.

Nu May zes maanden extra tijd heeft gekregen, ruikt Corbyn nog meer zijn kans. De vraag is of hij een motie van wantrouwen tegen de premier kan winnen. Daarvoor heeft hij de steun nodig van een flink deel van de Conservatieven. Steeds meer Tories lijken bereid zo’n motie te steunen. De onvrede over May stijgt opnieuw naar ongekende hoogten. Ook het uitstel dat Europa haar gisteren ‘gegund’ heeft, wordt in de Brexit-pers neergezet als een nieuwe vernedering.

De Tories zelf kunnen May voorlopig niet afzetten. In december overleefde de premier een vertrouwensstemming en volgens de statuten kan de partij pas na een jaar een nieuwe motie van wantrouwen indienen. Willen ze haar sneller weg, dan moeten ze dus op Labour rekenen.

Vertrek May

Er wacht May een aartsmoeilijke maand mei. Op 2 mei zijn er belangrijke lokale verkiezingen. De verwachting is dat de Conservatieven zwaar zullen verliezen. Onder het conservatieve electoraat groeit de roep om een harde Brexit, die May hen niet wil geven. Drie weken later volgen de Europese verkiezingen die de facto een tweede Brexit-referendum worden. De harde brexiteers zullen massaal richting UKIP en de Brexit-partij, de nieuwe partij van Nigel Farage, trekken. En de kiezers die absoluut willen dat het land in de EU blijft, zullen ook niet op de Conservatieve Partij stemmen.

May blijft erbij dat ze pas opstapt als ze haar scheidingsdeal met succes door het Lagerhuis heeft geloodst. “Maar de druk om de eer snel aan zichzelf te houden, zal alleen maar toenemen”, zei haar voormalige Brexit-minister, David Davis, aan de BBC. Voormalig partijleider Ian Duncan-Smith eist zelfs dat May een datum plakt op haar vertrek.

Tweede referendum

Ook de radicale tegenstanders van de Brexit ruiken nieuwe kansen. Zij hopen dat de zes maanden uitstel genoeg zijn om het ‘echte’ tweede referendum te organiseren. Vanuit de Schotse SNP en de eurofiele LibDems klinkt de roep vandaag luid. “De Britse bevolking heeft een reddingsboei gekregen. Deze verlenging is lang genoeg om het volk te raadplegen”, zei LibDem-parlementslid Tom Brake.

Philip Stevens, politiek commentator van The Financial Times, hoopt dat het parlement de extra tijd goed gebruikt. “Het volk kan eindelijk de keuze krijgen die het in 2016 werd ontzegd. Het moet kunnen kiezen tussen remain of de best mogelijke deal die met de EU kan worden gesloten.”