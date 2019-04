Barcelona-speler wil sportpresentatrice verleiden, maar komt verloofde tegen

Altijd goed voor een leuk verhaal, een podcast. Zo ook in het Engelstalige Boys Don’t Cry. In hun laatste aflevering kwam ene Layla Anna-Lee op bezoek, een lokale sport­presentatrice, die wel iets heel apart had meegemaakt. Zo kreeg ze tijdens het WK 2014 te maken met een ­Braziliaanse voetballer van FC Barcelona die haar het hof probeerde te maken.

Na eerst Anna-Lee in een volle tv-studio gevraagd te hebben “waar ze ’s avonds zouden uitgaan”, stalkte de speler haar nadien verder via Instagram. “Maar omdat het internet niet overal even goed was, vroeg ik aan mijn verloofde om af en toe mijn profiel te beheren”, vertelde ze aan Boys Don’t Cry. “Die zag plots dus dat bericht van die speler verschijnen. We hebben het uiteindelijk snel uitgepraat.” De speler zelf – gespecialiseerde media dokterden al uit dat het waarschijnlijk om Rafinha gaat – kwam dus van een kale reis terug.