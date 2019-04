Ex-kapitein Sofiane Hanni laat zijn licht schijnen over vier ‘hot topics’ bij Anderlecht: “Welke coach houdt nu niet van Trebel?”

Met een hattrick op Sclessin (3-3) trakteerde Sofiane Hanni zichzelf eind januari vorig jaar op een onvergetelijk afscheid bij Anderlecht. Een terugkeer leek afgelopen winter even in de maak, maar vijftien maanden na zijn vertrek speelt de Algerijnse spelmaker nog altijd bij Spartak Moskou. Uit het oog, maar niet uit het hart. De oud-kapitein volgt zijn ex-club nog op de voet: “Anderlecht is mijn tweede thuis.”