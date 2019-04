CLUBNIEUWS. Schuiven met pionnen bij Anderlecht, spelers Waasland-Beveren betalen tickets terug aan fans

Vrijdag wordt de vierde speeldag in de play-offs geopend. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Zonder Dimata en Amuzu

Zoals verwacht is Landry Dimata (knie) nog niet klaar om te spelen. De spits mikt op een comeback volgende week tegen AA Gent, maar wonderen mogen er niet verwacht worden. In Luik moet paars-wit het ook doen zonder de geblesseerde flankspelers Bakkali en Amuzu. Rutten moet dus weer schuiven met zijn pionnen. Een aannemelijke optie is om Bolasie weer naar de flank te trekken en Santini in de spits te posteren. Najar of Saelemaekers zou ook als rechtsbuiten kunnen spelen, maar dat is minder waarschijnlijk. Bovendien is de Hondurees licht­geblesseerd.

Velen vragen zich ook af of Marc Coucke op Sclessin zal zijn. In deze zware crisistijden ontbrak de voorzitter vorige week voor de match tegen Antwerp omdat hij op reeds lang geplande vakantie is met zijn gezin. In principe is het niet voorzien dat Coucke zijn verblijf in Vietnam afbreekt om present te tekenen. (jug)

CERCLE BRUGGE. Europese licentie is binnen

Cercle mag voluit gaan in Play-off 2. In tegenstelling tot Union kreeg het de Belgische en Europese licentie. Cercle kan dus Europa in. Taravel blijft onzeker voor zaterdag. Ueda werd verkozen tot man van de match. De beloften verloren tegen Gent met 0-2 en speelden met Carré, Meddour, Decostere, Cassaert, Cathenis, Vanhoutte, Hoggas, Scholaert, Somers, Deman en Ameys. (kv)

CLUB BRUGGE. Vormer en Dennis terug op training

Enkel maar goed nieuws bij Club Brugge: na een dagje rust en verzorging keerden Vormer en Dennis gisteren terug op training. De sterkhouders gaven gisteren door wat kleine kwaaltjes verstek voor de training, maar raken zonder probleem fit voor Genk. Ook Amrabat was er opnieuw bij en trainde probleemloos mee, Nakamba en Vlietinck staan niet ver van een terugkeer. Club traint nog twee keer achter gesloten deuren voor het op afzondering trekt zaterdagavond. (jve)

KV KORTRIJK. Ivanof out met knieblessure

Tyron Ivanof is een tijdlang buiten strijd. Op training verwrong hij zijn patellapees in de knie. Hij moet nu in de revalidatie hamstringversterkende oefeningen doen. Het is een genetische kwestie, want eerder dit seizoen was Ivanof al out met dezelfde blessure aan zijn andere been. Wie wel weer aanwezig was op de velden, is Rolland. Hij speelde met de beloften. (gco)

KV OOSTENDE. Ook Nkaka out voor STVV

Na Canesin (lies) is ook Nkaka (knie) out voor de verplaatsing naar STVV van zaterdagavond. Onderzoek moet de ernst van zijn blessure nog uitmaken. De Sutter sukkelde met een ontstoken teennagel, maar raakt normaal gezien speelklaar. D’Haese en Jonckheere pikten aan en kunnen in principe spelen. Ook Capon is er weer bij, hij trainde zonder problemen mee. (jve)

STANDARD. “Ons doel nu? Minstens derde worden”

De Rouches kregen maandag een opdonder vanjewelste te verwerken tegen Club Brugge, maar met een thuismatch tegen Anderlecht krijgen ze meteen een uitstekende gelegenheid om die nare smaak weg te spoelen. “We moeten die nederlaag verwerken”, aldus Standard-coach Preud’homme. “Of we ons nu op de derde plaats richten? Minstens de derde. We hebben nog altijd zes op negen en als je weet dat we twee lastige uitmatchen hadden (ook op AA Gent, nvdr.), is dat niet slecht. We proberen ons nu zo goed mogelijk voor te bereiden, want ook tegen een ploeg in crisis moet je bereid zijn tot het uiterste te kunnen gaan.”

Door de schorsing van Vanheusden wordt het achterin opnieuw puzzelen. Preud’homme heeft twee opties: Bokadi weer in de verdediging posteren of met twee linksvoetigen centraal starten. Vermoedelijk kiest hij voor het eerste. Daardoor zou Laifis opnieuw linksback staan, ondanks zijn mindere prestatie op Club Brugge. (bfa)

STVV. De Petter drie à vier maanden out

Steven De Petter zal vanuit de tribune moeten toekijken hoe zijn ploegmaats het er in het restant van Play-off 2 van afbrengen. Dinsdag gaat de middenvelder onder het mes als gevolg van een enkelblessure. Hij zal na zijn ingreep drie à vier maanden buiten strijd zijn. Dat betekent dat hij in theorie opnieuw fit zou kunnen geraken tegen de start van volgend seizoen. (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Spelers betalen tickets terug

Bij Waasland-Beveren willen ze de nederlaag van vorige week tegen Union (5-1) graag doorspoelen met een zege tegen Cercle. Om de pijn te verzachten, zullen de spelers het ticket van de supporters in het Dudenpark terugbetalen. Woensdag organiseert de club een stockverkoop. Fans kunnen tussen 14 en 20 uur wedstrijdshirts en trainingskledij tegen korting aankopen. (whb)

ZULTE WAREGEM. Afwachten of Baudry fit geraakt

Marvin Baudry (buikspieren) heeft nog steeds de groepstraining niet kunnen hervatten. Het blijft afwachten of hij op tijd fit geraakt voor de komst van Moeskroen, zaterdag om 18 uur. Centraal achterin is de spoeling nogal dun, want Dury heeft met Pletinckx en Heylen maar twee verdedigers meer. Indien nodig kan ook Bürki in het hart van de defensie uitgespeeld worden. (jcs)