Ex-adviseur regering-Obama aangeklaagd voor valse verklaringen

Toenmalig president Barack Obama en zijn adviseur Gregory Craig in het Witte Huis in 2009. Foto: Photo News

In het Rusland-onderzoek in de Verenigde Staten is ook een ex-adviseur van gewezen president Barack Obama in het vizier gekomen van de onderzoekers. Het openbaar ministerie in de VS zegt donderdag dat advocaat Gregory Craig zich zal moeten verantwoorden voor het afleggen van valse verklaringen.

Craig werkte voor de Oekraïense regering in 2012 en zou daar valse verklaringen over afgelegd hebben en informatie achtergehouden hebben. Van 2009 tot 2010 was Craig adviseur van Obama in het Witte Huis. Eerder was hij aan de slag voor oud-president Bill Clinton.

Een team onder leiding van speciaal aanklager Robert Mueller onderzocht twee jaar lang of er bij de vermoedelijke pogingen van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 geheime afspraken bestonden tussen het campagneteam van presidentskandidaat Donald Trump en vertegenwoordigers van Rusland.

Mueller sloot zijn werk intussen af. Zijn team botste tijdens het onderzoek op feiten die niet direct te maken hebben met de kern van de Rusland-affaire rond Trump.