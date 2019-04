Minstens 56 mensen gedood in Tripoli

De voorbije 6 dagen zijn zeker 56 personen om het leven gekomen bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag. Ze waarschuwt voor een langdurig conflict.

Onder de doden zijn de chauffeur van een ziekenwagen en twee artsen, zegt de WHO. Onduidelijk is of er burgers zijn onder de andere doden. De WHO maakt ook gewag van 266 gewonden.

Vorige week gaf generaal Khalifa Haftar, de bevelhebber van het Libische Nationale Leger dat het oosten van het land controleert, zijn manschappen bevel op te rukken naar Tripoli. Daar zetelt de rivaliserende regering die gesteund wordt door de Verenigde Naties.