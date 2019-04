Wikileaks-medewerker opgepakt in Ecuador

In Ecuador hebben de veiligheidsdiensten een persoon uit de omgeving van klokkenluiderssite Wikileaks opgepakt. De verdachte werd gearresteerd toen hij naar Japan wou reizen, zei binnenlandminister María Paula Romo donderdag.

Eerder op de dag pakte de Britse politie Wikileaks-oprichter Julian Assange op, nadat hij zeven jaar lang asiel had gekregen in de ambassade van Ecuador in Londen. De VS vragen de uitlevering van Assange.

De linkse Ecuadoraanse president Rafael Correa had Assange in 2012 asiel verleend om humanitaire redenen. Correa’s opvolger Lenin Moreno draaide die beslissing terug. Hij beschuldigt Assange ervan dat die zich inlaat met de binnenlandse aangelegenheden van het Zuid-Amerikaanse land. Recentelijk doken documenten op waarin Moreno en zijn familie in verband werden gebracht met corruptie en witwaspraktijken. Moreno gelooft dat de informatie gelekt is door Wikileaks.

“Er is een plan om Ecuador te destabiliseren. Achter dat plan zitten geopolitieke belangen”, zei Paula Romo, na de arrestatie van de verdachte. “We hebben bewijzen van een verband tussen de arrestant en Ricardo Patiño, die buitenlandminister was toen Julian Assange asiel kreeg.”