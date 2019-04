Elmos schakelt competence manager in om werknemers te versterken

Mechelen - De digitalisering heeft een impact op de hele arbeidsmarkt. Volgens sectorfederatie Agoria zullen 4,5 miljoen werkenden hun skills regelmatig moeten upgraden. ICT-consultancybureau Elmos uit Mechelen speelt daar op in met de aanwerving van een competence manager.

Het consultancybedrijf gaat in zee met Kevin DeRudder met de bedoeling het opleidingsaanbod en groeipad van de consultants naar een hoger niveau te tillen. “Op basis van persoonlijke gesprekken en een skills matrix stippelen we samen een groeipad uit. Dat gebeurt niet enkel reactief, maar ook proactief. Op die manier geven we mee vorm aan de persoonlijke ambities van onze consultants en zorgen we ervoor dat ze de digitale skills die morgen nodig zijn, vandaag al eigen zijn”, vertelt de competence manager.

Al is learning on the job volgens hem niet voldoende om de war for talent aan te pakken. Volgens DeRudder, die een aantal jaren les heeft gegeven, is het klassieke lesgeven voorbijgestreefd. “Belgen zijn goed in dingen ontwikkelen. Ook studenten willen dingen maken. Hogescholen en universiteiten focussen te veel op kennis. Wil je meer mensen naar technische richtingen leiden, dan moet je praktijklessen en de nieuwste technologieën aan bod laten komen. Ook de goesting om te groeien en bij te leren, kan al op de schoolbanken worden meegeven. Het onderwijs moet zich heruitvinden”, stelt hij.

Motivatie

Door de aanwerving van een competence manager kan het bedrijf bovendien zijn aanwervingsstrategie aanpassen. “We kunnen nog meer aanwerven op basis van talent en niet enkel op skills die kandidaten al bezitten. Elmos leidt ook kandidaten op die geen klassieke ICT-opleiding hebben gevolgd, maar wel een gezonde interesse hebben in de sector. Op basis van betaalde opleidingen en stages worden werknemers klaargestoomd voor hun job. We kiezen er bewust voor om bij de aanwerving niet te werken met testen, maar enkel met een gesprek en een attitudegericht interview. Kennis kun je bijbrengen. Intrinsieke motivatie en leerbaarheid zijn belangrijker”, verkondigt Liesbeth Debruyn, General Manager van Elmos.

“Niet enkel technische skills zoals functionele en business analyse of procesverbetering komen aan bod, ook soft skills zijn belangrijk in onze sector. ICT’ers moeten met veel verschillende partijen samenwerken. De juiste attitude en inlevingsvermogen zijn zeker even belangrijk dan de pure ICT-skills”, vult Kevin DeRudder aan.

Lees verder...

>

>

>