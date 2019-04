In rolstoel na ongeval, maar terug aan de slag: ‘Mijn werkgever heeft een job op maat gecreëerd’

Muziekliefhebber. Operator bij Aquafin. Sportieveling. En doorzetter, dat ook. Hij stapte - “zonder trainen” - probleemloos de Dodentocht uit. Maar sinds zijn ongeval zit David Boel in een elektrische rolstoel. Dat verandert heel wat, maar niet alles.

David is nog altijd muziekliefhebber, traint met zijn handbike op de dijken langs de Durme en is opnieuw aan de slag bij Aquafin. “Het gaat goed met mij”, zegt David als we hem thuis in Hamme bezoeken. “Sinds ruim anderhalf jaar ben ik volop aan het revalideren bij To Walk Again van Marc Herremans, waar ik twee keer per drie weken naartoe ga. Op die manier heb ik al veel progressie geboekt. Ik ga nu bijvoorbeeld elke dag handbiken, iets wat ik tot voor kort als onmogelijk beschouwde. De handbike geeft me een stuk vrijheid en onafhankelijkheid. Ik sta ook recht met ondersteuning en doe allerhande oefeningen.”

Een verbrijzelde nekwervel zorgde er in 2011 voor dat zijn onderste ledematen helemaal en zijn bovenste gedeeltelijk verlamd geraakten. Zijn letsel is 'incompleet', wat wil zeggen dat er nog doorstroming is vanuit het ruggenmerg. Dat maakt dat David geen last heeft van doorligwonden en nog gevoel heeft in de benen. “Een vlieg op mijn kleine teen, dat voel ik.” Het wil ook zeggen dat er recuperatie van de spieren mogelijk is. Hij werkt dan ook hard om de spieren die hij nog kan bewegen zo sterk mogelijk te maken.

Voorbeeld voor andere

Tot voor zijn ongeval was David operator op de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Dendermonde. Hij schoot in actie als er storingen waren, en was samen met zijn collega's verantwoordelijk voor het plaatselijke laboratorium. “Dat was een zeer polyvalente job”, vertelt hij. “Vandaag kan ik dat door mijn beperking niet meer doen, maar Aquafin heeft wel een job gecreëerd op mijn maat. Aquafin is een bedrijf met een echte altruïstische visie, waar veel andere bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen. Verschillende mensen die ik heb leren kennen in het revalidatiecentrum van het UZ Gent zijn ontslagen wegens hun beperking … Tegelijk besef ik ten volle dat het van twee kanten moet komen: de goodwill moet er zijn bij het bedrijf, maar ook bij de mindervalide.”

Vrij snel na het ongeval nam zijn werkgever al contact op met David en daarbij bleek dat ze allebei heel graag met elkaar verder wilden. “Ik volg nu van thuis online de evolutie van het waterzuiveringsproces op. Sinds kort controleer ik ook de alarmen van individuele waterzuiveringsinstallaties die bij particulieren staan. Ik kan inloggen op de server van Aquafin en volg de monitoring op voor heel Vlaanderen. Een deel van wat ik nu doe, sluit eigenlijk perfect aan bij wat ik deed voor het ongeval, maar andere zaken zijn nieuw. De collega's zijn speciaal naar hier gekomen om me alles uit te leggen.”

