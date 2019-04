Noord-Korea heeft nieuwe (ceremoniële) president

Het Noord-Koreaanse parlement heeft donderdag een nieuwe (ceremoniële) president verkozen, zo heeft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA vrijdag gemeld.

Als rechterhand van de sterke man Kim Jong-un volgt Choe Ryong Hae de 91-jarige Kim Yong Nam op als staatshoofd, een functie die vooral ceremonieel is. Kim gold lange tijd als het diplomatieke uithangbord van het Aziatische land, maar zijn vervanging zat er vanwege zijn hoge leeftijd aan te komen.

Zuid-Koreaanse media noemen Choe, geboren in 1950, een politiek zwaargewicht en de nummer twee in Noord-Korea. Hij is één van de drie Noord-Koreaanse leiders tegen wie de VS sancties hebben ingesteld wegens schending van de mensenrechten.