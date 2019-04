Voka - KvK Mechelen-Kempen gaat voor nieuwe aanpak met innovatief dienstenpakket

Mechelen - Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft zijn werking in een nieuw jasje gestoken. Dat omvat een nieuwe directe hulplijn voor ondernemers, een vernieuwd en innovatief dienstenpakket en een nieuwe naam voor een sterkere lokale werking. Zo zet de Kamer ‘the next step’ voor ondernemers.

“We willen de ondernemers de échte meerwaarde van Voka nog meer doen ervaren”, zegt Tom Laveren, sinds maart de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Mechelen-Kempen. “Vandaag maakt ongeveer de helft van onze leden actief gebruik van ons pakket aan diensten. Dat moeten er meer worden. Hiervoor hebben we een nieuw en innovatief dienstenpakket samengesteld om ondernemers te ondersteunen, van bij het opstarten en doorgroeien tot het overlaten van een bedrijf. Onze hele dienstverlening is hertekend en het pakket van opleidingen, seminaries en labs hebben we uitgebreid met een totaal van 269 unieke opleidingen.”

“Dat kan gaan over begeleiding bij het opstarten van een zaak, maar ook hoe je teamleider kan worden of hoe je je zaak kan promoten via social media. Kortom, voor elke fase van het ondernemen moeten wij de go-to-adviespartner zijn. Maar we willen ook mee de voorloper zijn in nieuwe trends en fenomenen zoals cybersecurity en Artificial Intelligence (AI). Bedoeling is dat we met opleidingen hierrond in 2020 kunnen starten. We zorgen voor experts zodat bedrijven ‘the next step’ kunnen zetten in AI en cybersecurity. Aan dat aanbod zal continu worden gewerkt”, verduidelijkt de gedelegeerd bestuurder.

Lokale werking

Om nog meer ondernemers te bereiken, wordt ook de lokale werking verder uitgebouwd. “Dat doen we met een nieuwe naam: Voka Lokaal. Het is de opvolger van de Lokale Ondernemersnetwerken (LON’s). Er blijven negen afdelingen bestaan die elk ook ambassadeurs krijgen. Zij moeten meer ondernemers in hun regio betrekken bij de werking. We gaan ook naar een verhoogde dynamiek binnen de lokale afdelingen”, vertelt Tom Laveren.

