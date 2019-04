Berg die Franse droom maar op: wedstrijd ‘Chambre d’hôtes voor 13 euro’ stopgezet

Slecht nieuws voor wie ervan droomde om voor 13 euro eigenaar te worden van een 7 hectare groot vakantiedomein in de Franse Périgord (Dordogne), met een prijskaartje van anderhalf miljoen euro: de verkopers moeten hun wedstrijd opschorten op bevel van de Franse Autoriteit voor Onlinespelen. Die laatste vermoedt dat de wedstrijd in strijd is met de Franse gokwet van 2014. De eigenares, mevrouw Demassougne, heeft nu acht dagen de tijd om de Autoriteit van het tegendeel te overtuigen, maar acht die kans zo goed als onbestaande. “Ik ben pessimistisch”, zegt ze in Le Parisien. Zij belooft alvast dat alle deelnemers – dat zijn er intussen bijna 20.000 sinds de wedstrijd begin april startte – hun inleg terugkrijgen. “Heel wat mensen hebben ons gebeld en geschreven om ons te feliciteren. Ze zegden: ‘Zelfs als we niet winnen, hebben jullie ons alvast laten dromen...’ Dat is toch ook mooi meegenomen...”, mijmert ze filosofisch. En wie weet, misschien is iemand wel zo onder de charme geraakt van het domein dat hij of zij alsnog bereid is om er anderhalf miljoen euro voor neer te tellen