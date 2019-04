Matchpack Standard - Anderlecht. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Standard wil eerherstel na de pandoering tegen Club Brugge, Anderlecht kan niet anders dan winnen na een nul op negen in Play-off 1. Wie trekt aan het langste eind in de Belgische Clasico?

Scheidsrechter: Erik Lambrechts

Verwachte opstelling: Ochoa; Cavanda, Bokadi, Kosanovic, Laifis; Cimirot, Marin; Carcela, Mpoku, Djenepo; Emond

Bank: Gillet. Miangue. Goreux. Fai. Bastien. Halilovic. Balikwisha. Lestienne

Geschorsten: Vanheusden

Geblesseerden: Oulare, Sa

Dit zegt onze clubwatcher Bob Faesen: Standard moet de draad weer oppikken na de 4-0-pandoering op Club Brugge. De thuiswedstrijd tegen Anderlecht is waarschijnlijk de ideale manier tot eerherstel. De eeuwige rivaal verkeert in een crisis, terwijl Standard nog altijd de beste thuisploeg van het land is. Michel Preud’homme kan vanavond geen beroep doen op de geschorste Zinho Vanheusden, wiens plek in de verdediging vermoedelijk wordt ingenomen door Merveille Bokadi. Ook Orlando Sa is onbeschikbaar. De Portugees is hervallen in zijn oude kuitblessure en zit niet in de kern. Voor MPH is het vooral hopen dat we nog eens een glimp van de oude Mehdi Carcela te zien krijgen. De 29-jarige buitenspeler kon zijn vorm van vorig jaar nog niet etaleren in deze editie van Play-off 1.

Verwachte opstelling: Didillon; Appiah, Kara, Bornauw, Obradovic; Gerkens, Kums, Trebe; Verschaeren, Santini, Bolasie

Bank: Boeckx, Sanneh, Lawrence, Najar, Kayembe, Zulj, Saelemaekers

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Amuzu, Bakkali, Dimata, Sambi Lokonga

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 8 (23/9): Anderlecht - Standard 2-1 ( 45’ Djenepo 0-1, 72’ Santini 1-1, 94’ Sanneh 2-1)

Speeldag 24 (3/2): Standard - Anderlecht 2-1 (22’ Marin 1-0, 28’ Kums 1-1, 89’ Mpoku 2-1)

Dit zegt onze clubwatcher Thomas Standaert: De weg naar Europees voetbal loopt voor Anderlecht recht door de ‘Hel van Sclessin’. Winnen in Luik is voor Rutten en zijn spelers de enige manier om nog aan te klampen bij de top drie en dus uitzicht te blijven houden op een rechtstreeks ticket voor Europa. Bij een nederlaag loopt de Luikse aartsrivaal uit tot op tien punten en lijkt de vierde plaats het hoogst haalbare voor paars-wit. Fred Rutten kan in Luik niet rekenen op zijn geblesseerde wingers Amuzu en Bakkali. Ook Najar is twijfelachtig. Wellicht verhuist Bolasie opnieuw naar de flank en keert Santini terug als diepe spits.