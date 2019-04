Parket gaat pechstrookrijders vervolgen na hallucinant lezersfilmpje op onze site

Sint-Niklaas / Waasmunster - De politie gaat bij de werken op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster extra controleren op pechtstrookrijden en het parket zal pechstrookrijders ook vervolgen.

Het parket van Oost-Vlaanderen meldt dat het “via de media kennis heeft gekregen dat tal van bestuurders tijdens de werkzaamheden oneigenlijk gebruikmaken van de pechstrook” en dat het dashcambeelden zal gebruiken om overtreders te identificeren en te vervolgen. Lezers hadden ons videobeelden bezorgd waarop te zien is hoe op twee minuten tijd liefst dertien automobilisten de file voor de werken langs de pechstrook voorbijsteken.

File door werken op de E17: opvallend veel bestuurders steken iedereen voorbij via de pechstrook. Video: Het Nieuwsblad

Overigens kwam er ook kritiek op de signalisatie en de wegmarkering vóór het begin van de werken. Wie zondagavond of -nacht op de E17 richting Gent reed, zag witte én gele wegmarkeringen, maar welke moesten gevolgd worden, was niet duidelijk. “De gele markeringen zijn vroeger dan bedoeld aangebracht, omdat de weersvoorspelling slecht was en vertraging dreigde”, zegt Sylvie Syryn van het agentschap Wegen en Verkeer. “In principe moet er dan een verkeersbord staan dat zegt dat de gele lijnen nog niet moeten gevolgd worden, maar dat bord was er niet.”