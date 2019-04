TITELBAROMETER. Club Brugge breidt zijn voorsprong als titelkandidaat uit, Anderlecht blijft de rode lantaarn

Na speeldag drie in Play-off 1 zet de trend in onze titelbarometer zich door. Club Brugge is meer dan ooit de favoriet voor de titel in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart neemt nu een wel héél grote voorsprong op nummer twee, Racing Genk. Na Antwerp, AA Gent en Anderlecht komt nu ook Standard niet eens meer boven de vijf procent uit.

Na de eerste speeldag van de play-offs was het nog een gevecht tussen Genk en Club Brugge. Twee speeldagen later is er van spanning volgens u geen spanning meer in de strijd om de titel. Blauw-zwart kon vorige week al rekenen op 64,8 procent van de stemmen, na de 4-0-triomf tegen Standard is Club zelfs voor 68,3 procent de favoriet voor een tweede opeenvolgende titel. Genk zakt terug naar 17,7 procent terwijl de rest niet meer meedoet, en daar hoort voortaan dus ook Standard bij. De Rouches zakken van 15,5 naar 4,7 procent en doen daarmee slechts marginaal beter dan Antwerp. Anderlecht is de rode lantaarn met amper 1,4 procent.

