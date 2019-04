NASA experimenteert: zo reageren de eerste muizen in de ruimte op gewichtloosheid

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft onlangs beelden verspreid van een opmerkelijke ruimtemissie. Bij wijze van experiment stuurden ze twintig muizen, allemaal vrouwtjes, de ruimte in. De reacties van de dieren werden nauwlettend in de gaten gehouden met behulp van een camera.

De muizen bevonden zich in totaal tussen de 7 en 33 dagen in het internationaal ruimtestation ISS. Volgens NASA oogden de dieren gelukkig, al is extra onderzoek nodig om dat te bevestigen. Ook hun reactie op de gewichtloze situatie bleek goed mee te vallen, al vielen toch enkele zaken op. Zo liepen sommige exemplaren razendsnel rond in hun metalen kooi. De reden voor het gedrag is evenmin duidelijk.

Alle dieren hebben de ruimtemissie overleefd. Bij hun terugkeer op aarde verkeerden ze allemaal in goede gezondheid.

