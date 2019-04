Steekpartij met barbecuevork over gestolen onderbroeken is dan toch geen poging tot doodslag: beklaagde ziet straf krimpen

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 32-jarige gedetineerde uit Hasselt tot zes maanden cel en 800 euro boete veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, waarbij er sprake is van uitlokking. Enkele weken geleden vorderde de procureur nog vijf jaar cel voor poging doodslag, maar de rechtbank herkwalificeerde de feiten. Hij had op 14 juli 2018 een man, die hem tijdelijk onderdak verschafte, met een barbecuevork toegetakeld.

Een getuige filmde het gebeuren tussen de twee mannen. De feiten speelden zich af in de buurt van de Kempische Steenweg en de Banierstraat in Hasselt. Beklaagde had de barbecuevork achter zijn korte broek steken. Het slachtoffer is ook gedetineerd en weigerde op het proces in de zittingszaal te verschijnen, hoewel hij in het cellencomplex in het gerechtsgebouw zat.

Het slachtoffer, gekend als “Mo de Hollander” had de beklaagde, die zwaar heroïneverslaafd was, opgevangen in zijn woonst. Volgens Mo had beklaagde onderbroeken van hem gestolen. Hij wilde beklaagde toen een goed pak rammel geven. Beklaagde beweerde dat hij een week lang geterroriseerd werd door het slachtoffer. “Hij sloeg met een ijzeren staaf in mijn gezicht en met een borstelsteel op het hoofd, heup en schouder. Ik werd gemarteld. Ik durfde en kon mij niet verdedigen. De volgende dag ben ik 200 meter door de straat gesleurd. In het portaal van een bandencentrale, ik denk uit het zicht van camera’s, gaf hij mij een voetveeg om me tegen de grond te krijgen. Ik heb in zijn zij gestoken. Ik was in shock. Het werd even zwart voor mijn ogen. Dan werd ik terug helder. Ik stak hem nog in de knie,” aldus beklaagde, die vrijdag opgelucht reageerde op het verdict van de drie rechters.

Het slachtoffer kreeg steken in rug en borst en liep onder meer een klaplong op. Advocaat Jeroen Vandenberk betwistte de tenlastelegging poging doodslag en pleitte een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. De raadsman vond de vordering van de procureur tot vijf jaar cel overdreven. “Cliënt had geenszins de intentie om het slachtoffer te doden. Als we de volledige context van de feiten bekijken, dan is er minstens sprake van uitlokking,” pleitte zijn advocaat.

De rechtbank heeft die visie gevolgd. Op burgerlijk gebied worden de debatten op 10 januari 2020 heropend.