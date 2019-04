De mama van Romelu Lukaku loopt niemand minder dan Lionel Messi tegen het lijf… en dat levert leuke beelden op

Manchester United speelde deze week de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen FC Barcelona. Romelu Lukaku en co gingen met 0-1 onderuit door een eigen doelpunt van Luke Shaw. Lionel Messi zorgde voor de creatieve voorzet naar Luis Suarez, die het doelpunt inleidde. Na afloop liep de Argentijn de mama van Lukaku tegen het lijf en die was daar heel gelukkig mee. Ze ging op de foto met Messi en omhelsde hem innig. De superster van Barça vond het allemaal dik oké.