Hoop op nieuwe babypanda in Pairi Daiza: “Ik voel kriebels. We kunnen nu alleen maar afwachten of de natuur zijn werk doet”

Krijgt panda Tian Bao, intussen bijna drie, er deze zomer een zusje of broertje? Op dat antwoord moeten we nog wachten tot augustus, maar de eerste stap is alleszins al wel gelukt: de inseminatie bij mama Hao Hao. “Het kon niet beter verlopen, maar er kan nog veel misgaan”, zegt de hoopvolle dierenarts Tim Bouts (43).