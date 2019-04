Club Brugge heeft al andere locatie op het oog voor bouw nieuw stadion, zegt voorzitter Bart Verhaeghe

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft een compleet nieuwe locatie op het oog om binnenkort een stadion te bouwen. Dat zegt Verhaeghe vrijdagavond in Play Sports-programma Kantine.

“We zijn inderdaad bezig met een nieuwe locatie,” zegt Verhaeghe in Kantine, het wekelijkse interviewprogramma van Eric Goens op Play Sports. “Als de Raad van State alsnog groen licht zou geven voor de bouw van ons stadion aan de Blankenbergse Steenweg gaan we daar natuurlijk mee door, maar ook in het andere geval moeten de supporters niet wanhopen, want dan kunnen we snel op een nieuwe site aan de slag. Wat er ook gebeurt, we willen zo snel mogelijk naar een nieuw stadion en zullen daar absoluut werk van maken.”

Klacht Gheysen

De lijdensweg van Club Brugge in het stadion-dossier duurt intussen al meer dan 10 jaar. Eerst waren er bouwplannen in Loppem, daarna in Chartreuse, maar telkens opnieuw verwees de Raad van State die bouwplannen naar de prullenmand. In de zomer van 2015 kwam er dan een nieuw plan op tafel, ditmaal om een voetbaltempel voor 40.000 toeschouwers te bouwen aan de Blankenbergse Steenweg. Maar door een klacht van onder andere Ghelamco-topman en Antwerp-voorzitter Paul Gheysen werd ook dat dossier opnieuw doorverwezen naar de Raad van State, dat eerstdaags een finale beslissing zou moeten nemen.

Die beslissing belooft alvast weinig goeds, dat beseft Bart Verhaeghe maar al te goed. Verhaeghe: “In het beste geval schat ik onze kansen op fifty fifty in, maar de realiteit leert dat in dergelijke dossiers de bouwaanvraag in 85% van de gevallen wordt vernietigd. Dat is droevig om vast te stellen, maar net daarom moeten we niet bij de pakken blijven zitten.”

Taskforce

Verhaeghe reikt in Kantine ook de hand naar Antwerp-voorzitter Paul Gheysen en legt het idee op tafel om samen met Gheysen en een aantal andere voetbalvoorzitters een bijzondere taskforce op te richten: “Wij willen bouwen en ik weet dat andere voorzitters dat ook willen doen. Daarom is het een goed idee om met één stem te spreken naar de overheid. Ik denk dat dat haalbaar moet zijn. Iedereen in het Belgisch voetbal is daar bij gebaat, zowel Club Brugge, Antwerp, als Anderlecht. De supporters verdienen beter dan wat we nu hebben.”

“Als je ziet in welke toestand het Jan Breydel-stadion er vandaag bij ligt… Toen het onlangs sneeuwde, zei ik tegen onze materiaalman: ‘Pas op, kom niet aan de wasmachine, want het kan je dood worden. Het smeltwater stroomde over de draden van de machine. Ons stadion is op, het is écht helemaal op.”

