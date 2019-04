Serieverkrachter misbruikte minstens negentien escortdames: zo kon hij jarenlang ongestoord toeslaan

Hasselt / Heusden-Zolder / Genk - Erger dan Ronald Janssen, de serieverkrachter en drievoudige moordenaar van onder andere Annick Van Uytsel, zo noemde het gerecht hem. Een 29-jarige Limburger, Ali B., staat vandaag in Hasselt terecht voor minstens negentien aanrandingen op escortdames. Hij lokte de vrouwen mee naar een bos omdat hij kickte op seks in de natuur. Daar misbruikte hij zijn slachtoffers op gruwelijke wijze en beroofde hij hen nadien. “Ik dacht echt dat ik doodging”, getuigde een van de slachtoffers.

Drie jaar is de pervert actief geweest in de streek rond Heusden-Zolder. Zo lang heeft het geduurd voor de politie hem kon vatten. Omdat zijn slachtoffers zo door hem bedreigd en afgedreigd werden, durfde geen van hen een klacht in te dienen. Zo bang waren ze dat hij zou terugkeren. Want daar dreigde hij mee voor hij de doodsbange jonge vrouwen alleen achterliet in het bos.

De verdachte uit Heusden-Zolder zocht zijn slachtoffers op het internet, onder meer op fora waar mensen gratis seksafspraakjes kunnen maken, maar ook betaalde contacten kunnen boeken. Hij zocht vooral escortdames met wie hij een prijs onderhandelde, maar die hij uiteindelijk nooit betaalde.

Pistool onder zetel

“Hij had me voor een volledige nacht geboekt. Eerst zouden we in Hasselt samenkomen op de parking van Kinepolis, maar daar was te veel volk voor hem; dan maar in de buurt van het zwembad rond 0.30 uur. Ik ben zijn wagen ingestapt met de bedoeling naar een hotel te gaan. Alleen bleef hij maar rijden. Aan het Vogelsanckbos, in Heusden-Zolder, sloeg hij plots een dreef in. ‘Hier ga ik u vastbinden aan een boom en dan opensnijden’, zei hij terwijl hij traangas boven haalde en beweerde dat hij een pistool onder zijn stoel had liggen. Op zo’n moment weet je niet wat te denken, maar het werd al snel duidelijk dat het hem om de kick en het geld ging. Ik durfde me niet te verroeren. Ik dacht alleen: ‘als je het wil doen, doe het dan snel’”, getuigde een escortmeisje uit Genk twee jaar geleden al. “Hij dacht echt dat hij in een film zat. Niet te geloven hoeveel fantasie hij had.”

Tot vastbinden kwam het niet, wel verkrachtte de verdachte haar. “Ik moest uit de auto stappen en me uitkleden. Dan moest ik me voorover buigen en verkrachte hij me. Voor hij vertrok zei hij ‘Ik ga u nu achterlaten en Albanezen bellen die u ook kunnen komen verkrachten’”, gaat de getuigenis verder. Hij beweerde ook dat Albanezen hem 5.000 euro zouden betalen om haar te vermoorden.

“Maar hij bedacht zich, sleurde me de auto in en maakte me wijs dat hij me zou betalen. Aan een benzinestation zijn we omgedraaid en teruggekeerd. Hetzelfde tafereel speelde zich af totdat een auto met jongeren voorbij kwam. Als ik het zou riskeren om een klacht in te dienen, zou hij mijn ouders te vermoorden. Uiteindelijk moest ik hem ook al mijn geld geven, zo’n 1.100 euro.”

Zeker negentien slachtoffers

Andere slachtoffers getuigden later aan de politie dat hij kickte op hun angst en hun smeekbedes terwijl ze misbruikt werden. Ruim een jaar nadat ze was verkracht, durfde de Genkse escortdame het aan om de verdachte aan te wijzen. Nadien volgde de ene klacht na de andere. Allemaal slachtoffers die door de man verkracht waren, meestal in hetzelfde bos.

Intussen is de Genkse die anoniem getuigde geen escort meer en kwam ze als gevolg van de aanranding zelfs in de psychiatrie terecht.

De dader heeft ze intussen opnieuw gezien in de rechtbank. “Hij lijkt niet meer op de man die hij toen was. Maar ik herkende hem meteen aan zijn ogen”, zegt ze.