Gent wil af van ballonnen op evenementen

Gent - Kindjes die ballonnen oplaten. Het is altijd een feeëriek moment. Maar de stad wil daar nu vanaf om de plasticsoep in de oceaan niet langer te laten aangroeien. Organisatoren van evenementen krijgen tegenwoordig het advies geen ballonnen meer op te laten. “Er zijn genoeg even sfeervolle alternatieven”, krijgen ze te horen.

Voor het eerst zullen er tijdens de benefietloop voor Emilie Leus geen ballonnen opgelaten worden. Dat mag niet meer van de stad, zegt vader Vincent Leus. “Jammer, maar we hebben al een mooi alternatief.”

In Nederland is de ene gemeente na de andere een ballonnenverbod aan het invoeren. Ook in de Verenigde Staten zijn de gemeenten met een ballonnenverbod in opmars: die ballonnetjes komen nu eenmaal uiteindelijke terecht in de natuur, en dragen bij aan de plasticsoep in de oceaan.

Van een echt verbod is in Gent geen sprake, zegt een woordvoerder van milieuschepen Tine Heyse (Groen!). “Onze diensten geven wel bij alle evenementen waar men ballonnen wil oplaten, het advies dit niet te doen. Zowel de politie als de dienst evenementen doet dit, blijkbaar met succes, want men vindt mooie alternatieven”, zegt Heyses kabinetschef Dirk Bogaert.

Een echt ballonnenverbod naar Nederlands model is ook niet in de maak, zegt hij. “We werken nu met adviezen en we zien dat dit effect heeft”, zegt Bogaert.

Blijkbaar is het advies van de stad alvast bij Vincent Leus als bijzonder dwingend overgekomen. “Het oplaten van ballonnen is al jaren een emotioneel moment waarbij alle aanwezigen in stilte denken aan onze dochter”, zegt vader Vincent Leus.

Zijn dochter Emilie Leus kwam op 11 november 2009 samen met twee vriendinnen om toen een dronken bestuurder na een nachtje stappen hen van het fietspad maaide. De jaarlijkse benefietloop wordt nu maandag 22 april gehouden.

Info: www.10000foremilie.be