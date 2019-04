“Bejaarde” bankovervallers zijn geen onbekenden voor het gerecht en kennen hun straf

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag vier mannen veroordeeld tot celstraffen die gaan van 40 maanden tot 5 jaar. De drie waren in augustus 2018 opgepakt toen ze op het punt stonden een bankoverval te plegen in Elsene. De vier mannen tussen 52 en 64 jaar oud zijn allesbehalve onbekenden voor het gerecht. Drie van hen, Djurica Djordjevic (64), Koenraad Spitaels (61) en David Marloye (52), hebben elk al verschillende veroordelingen opgelopen voor gewapende en gewelddadige overvallen.

In de zomer van 2018 kwam het de politie ter ore dat het viertal een nieuwe overval plande. De vier namen daarbij alle mogelijke maatregelen om onder de radar te blijven, maar op 10 augustus 2018 konden ze toch ingerekend worden, net voor ze zouden toeslaan. Spitaels en Djordjevic waren in het bezit van twee gestolen voertuigen, een vuurwapen, een granaat, een ontsteker voor springstoffen, munitie, kogelwerende vesten, politie-uniformen en spanstrips. Abderafid B.O. werd gearresteerd in een hoogspanningscabine op de parking van de bank zelf terwijl hij bezig was met voorbereidingen uit te voeren om de elektriciteit in de onmiddellijke omgeving uit te zetten, terwijl David Marloye aan de overzijde van de bank op de uitkijk stond.

Volgens hun advocaten waren de vier niet zozeer van plan om een gewelddadige bankoverval te plegen, als wel een geweldloze diefstal. “Die moest plaatsvinden net op het moment dat een geldtransport in de bank aankwam”, klonk het. “Bedoeling was om de elektriciteit uit te schakelen in de hele omgeving zodat ze het lokaal konden betreden waar de geldtassen achtergelaten werden en die geldtassen konden stelen, zonder het alarm te doen afgaan.”

De rechtbank hechtte aan die versie weinig geloof en veroordeelde Koenraad Spitaels tot 5 jaar cel, en David Marloye en Djurica Djordjevic, die intussen een andere naam draagt, tot 50 maanden cel. Abderafid B.O. kreeg 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel.