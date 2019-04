Weyts haalt bushalte weg uit Brussel-Noord

Brussel - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft De Lijn gevraagd om de bushalte weg te halen uit het station Brussel-Noord. Er komen tijdelijke haltes aan het Noordplein, in afwachting van een nieuw gebouw.

Op de ondergrondse verdieping van het Brusselse Noordstation zijn acht perrons waar bussen van De Lijn stoppen. Daar verblijven ook veel transmigranten, die door de koude wegtrekken uit het Maximiliaanpark en hun toevlucht zoeken in het station. Dat zorgt voor overlast in de vorm van afval, uitwerpselen en geïmproviseerde slaapplaatsen. Vorig jaar liet De Lijn de halte al eens tijdelijk verplaatsen naar het Rogierplein, op vraag van de chauffeurs.

Het Rogierplein is echter een heel eind verwijderd van het Noordstation. Weyts had het Brussels Gewest daarom toelating gevraagd om tijdelijke haltes aan het Noordplein in te richten. Hij wacht nu niet langer meer op antwoord en gaf De Lijn opdracht de tijdelijke haltes snel te plaatsen. “Het is ook niet duidelijk of we hiervoor nu al dan niet een vergunning van Brussel nodig hebben. Laat het ons gewoon doen”, zegt Weyts.

Op termijn moet er een volledige nieuwe busterminal komen buiten het Noordstation. Het budget - 2,1 miljoen euro - is al voorzien. Maar het is wachten op de bouwvergunning van Brussels.

“Ik vraag ook opnieuw om de transmigranten weg te halen uit het station”, zegt Weyts. “Die mix tussen pendelaars en transmigranten, dat moet stoppen. Maar men doet het tegenovergestelde. Er wordt een aparte ruimte voorzien voor transmigranten, waardoor er nog meer komen.”