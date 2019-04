Juventus kan zaterdag kampioen spelen in Serie A, maar Ronaldo zal nieuwe Scudetto niet op het veld vieren

Juventus kan morgen/zaterdag voor de achtste opeenvolgende keer kampioen van Italië worden. Een punt op het veld van staartploeg SPAL volstaat voor een nieuwe Scudetto. Coach Massimiliano Allegri is wel van plan een rist spelers rust te gunnen met het oog op de return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Onder meer Cristiano Ronaldo zal zaterdagnamiddag moeten toekijken.

“Het heeft geen zin morgen risico’s te nemen met Cristiano”, vertelde Allegri vrijdag tijdens een persmoment. “Voor hem geldt net als voor veel andere jongens dat ze veel hebben gespeeld tijdens de interlandonderbreking. Niettemin zal ik een stevig en competitief elftal opstellen dat klaar is voor de uitdaging.”

Ronaldo is nog maar net hersteld van een hamstringblessure. Woensdag maakte hij zijn comeback tegen Ajax in Amsterdam. De Portugees was meteen goed voor het enige doelpunt van Juve, dat 1-1 gelijkspeelde. Volgende dinsdag staat de return in Turijn op het programma.

In de Serie A heeft de Oude Dame, met nog zeven speeldagen te gaan, een voorsprong van 20 punten op het Napoli van Dries Mertens. “Morgen kan een buitengewone dag worden”, zei Allegri. “We zullen het vieren want een achtste titel op rij pakken, dat zou buitengewoon zijn. De Scudetto winnen zou mij heel trots maken. Het is speciaal voor een club te werken waarmee je vijf keer op rij kampioen wordt.”