“Neymar blijft zeker bij PSG”, vader van Braziliaanse sterspeler drukt geruchten de kop in

Vader Neymar heeft vrijdag bij RMC Sport de geruchten over een vertrek van zijn zoon uit Parijs de kop ingedrukt. Neymar Jr heeft nog een contract tot medio 2022 bij Paris Saint-Germain “en hij wil niet vertrekken”, aldus Neymar Sr.

“We hebben een contract en zitten nog niet eens aan de helft van dat contract”, begon vader Neymar. Zijn zoon kwam in de zomer van 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona. Sindsdien zijn geruchten rond een vertrek nooit veraf geweest. Real Madrid wordt - vooral sinds de terugkeer van Zinédine Zidane als T1 - het vaakst genoemd.

“Die geruchten over een vertrek zullen altijd bestaan”, aldus Neymar Sr. “Dat moet je erbij nemen als je Neymar koopt. Alle clubs dromen ervan hem in hun ploeg te hebben. De supporters van PSG mogen op beide oren slapen. Neymar zal PSG volgend seizoen niet verlaten. Hij wil de club helpen nieuwe titels te veroveren.”

De 27-jarige Neymar stond sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar ook al werd geopereerd. Donderdag hervatte Neymar de groepstrainingen bij PSG. De Parijzenaars rekenen op hun sterspeler in de finale van de Coupe de France, op 27 april. Nadien wacht Neymar nog een lange zomer met de Copa América (14 juni-7 juli) in eigen land.