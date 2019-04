Play-off 2 wordt behandeld als een bastaardje , maar het kan ook plezant zijn: “In ruil voor premie tien matchen voluit ten aanval”

U vindt het wel, Kortrijk ligt zo’n tien kilometer voor de Franse grens op de E17. Vanaf de kust komt u er via de E403. Daar wordt zaterdagavond ook gevoetbald, niet alleen in Gent. KV Kortrijk-Union Sint-Gillis. En ja, dat is máár Play-off 2 en daar zal ongetwijfeld minder volk naar komen dan naar Gent-Antwerp. Want dat is Play-off 1 en jawel, Gent brengt momenteel uitstekend voetbal, Antwerp is met 6 op 6 een revelatie en Mbokani is een sensatie. En toch wordt Kortrijk-Union even boeiend. En misschien wel even plezant. Of zelfs plezanter.