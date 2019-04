Man (25) die minderjarige wegloopsters drogeerde om ze dan te verkrachten, krijgt vijf jaar cel

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een 25-jarige man uit Heusden-Zolder wegens misbruik van minderjarige wegloopsters en voor drugsfeiten veroordeeld tot een celstraf van 60 maanden. De man misbruikte minderjarige wegloopsters, die hij eerst joints liet roken en alcohol liet drinken. Hij ontmoette de meisjes meestal aan het station in Hasselt.

“Hij was een roofdier, die naar de zwakste prooien op zoek ging,” pleitte advocaat Tom Van Overbeke voor een van de slachtoffers. Naast de celstraf is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Beklaagde zelf liet verstek gaan. Vrijdag is zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. “De naam van beklaagde dook al in 2014 op in dossiers van jongeren die onder gedwongen of vrijwillige jeugdbescherming stonden. Die jongeren liepen weg en waren op zoek naar een bijzondere vorm van genegenheid of op zoek naar relatie. Ze zochten misschien een ridder op het witte paard, maar ze kwamen M. tegen en die had minder goede bedoelingen. Die meisjes hielden zich op aan het station in Hasselt, waar ze beklaagde tegenkwamen,” aldus het openbare ministerie.

Beklaagde bood joints aan de minderjarigen aan. De meisjes waren onder invloed van alcohol en drugs, toen hij seks met hen had. Dat gebeurde onder meer op een appartement van een kameraad. De procureur sprak van “chillen” zoals beklaagde het omschreef.

Een slachtoffer kreeg van haar dertiende drugs van hem aangeboden. Eenmaal had hij een wegloopster onderdak aangeboden in het appartement van zijn moeder. Hij verwachtte toen seks als wederdienst. De man ontkende, maar weigerde ook meermaals een test met de leugendetector.

Aan het slachtoffer, dat door meester Van Overbeke werd vertegenwoordigd, moet beklaagde 2.950 euro schadevergoeding betalen.