Niet elke zeehond op strand is in nood: zo herken je een ziek dier

Blankenberge - De politie en het zeehondenopvangcentrum Sea Life Blankenberge worden in de paasvakantie overstelpt met meldingen van een “zieke” zeehond op het strand. “Maar negen op tien keer is het dier gewoon aan het rusten”, klinkt het. Om strandwandelaars het verschil te leren, verspreiden Sea Life en de politie tips om een ziek dier van een gezond te kunnen onderscheiden.

Normaal krijgt de politie wekelijks één of twee meldingen, sinds de paasvakantie zijn dat er tien à vijftien per dag. “Bij ons alleen al, en bij het rechtstreekse zeehondopvangcentrum is dat nog veel meer”, zegt Alain Peeters, eerste hoofdinspecteur van de dienst Milieuhandhaving in Oostende. Het stijgend aantal oproepen komt omdat nu meer mensen op het strand wandelen, maar ook omdat meer zeehonden er komen rusten. “Veel mensen zijn daar duidelijk niet mee vertrouwd”, zegt Peeters.

Foto of filmpje

“Er komen zoveel oproepen dat Sea Life intussen zelfs niet meer uitrukt zonder dat de melder een foto of filmpje stuurt, zodat ze vanop afstand kunnen inschatten of het ziek is of niet. Maar wij hebben de plicht om na elke oproep ter plaatse te gaan, terwijl het in negentig procent van de gevallen om een gezond dier gaat dat ligt uit te rusten op het strand.”

Al is die politiepatrouille ter plaatste niet helemaal nutteloos, want ze moeten de mensen aanmanen het dier wat afstand te geven, in plaats van er als een grote massa rond te staan. “De dieren moeten gerust gelaten worden.”

Foto: Sea Life Blankenberge

Om strandgangers het verschil nog één keer duidelijk uit te leggen, verspreiden politie en Sea Life nu een affiche. Ligt een zeehond in de vorm van een banaan, dan is hij kerngezond. Pas als hij plat in het zand ligt, moet er verwittigd worden. Peeters: “We hebben ook gevraagd om dezelfde borden aan de toegangswegen tot het strand te zetten, om zo meer mensen te kunnen sensibiliseren.”