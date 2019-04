Club Brugge-coach Ivan Leko houdt voor topper geen rekening met schorsing Malinovskyi: “We zijn voorbereid”

Never change a winning team: het lijkt meer dan ooit het devies van Ivan Leko. Zijn ploeg begon verschroeiend aan de Play-offs en jaagt in Genk op de leidersplaats door voor de vierde keer op rij met dezelfde elf te starten. De Kroaat liet ook doorschemeren dat hij Malinovskyi straks gewoon aan de aftrap verwacht.

LIVE. Welke schorsing krijgt Racing Genk-speler Ruslan Malinovskyi na rode kaart tegen AA Gent?

“Normaal wil ik 15 of 16 titularissen, maar de laatste wedstrijden waren we heel goed”, begon Leko zijn persbabbel. “Of ik hier ooit een betere periode heb gekend qua spelpeil? Ik ben blij wat ik gezien heb, maar we hebben dit jaar veel goede matchen gespeeld. Op Monaco, op Gent, thuis tegen Standard, Antwerp en Atlético Madrid.”

Leko wil zijn ploeg vooral behoedden voor overmoed. “We hebben nog niets in handen. Mijn spelers moeten nu niet beginnen denken dat ze Messi of Ronaldo zijn want de realiteit is dat we nog steeds op één punt van Genk staan. Dat we als de grote titelfavoriet worden gezien? Ach, na de nederlaag tegen Moeskroen las ik drie weken geleden in de krant dat we pas derde zouden worden. Zo snel gaat het allemaal. We zijn altijd eerlijk geweest over onze titelambities maar ik zie geen enkele reden om nu nonchalant of arrogant te worden.”

Mét Malinovskiy of zonder - het lijkt momenteel zelf geen thema in Brugge. Zo groot is het vertrouwen bij Club. Vrijdag weet Genk of zijn sterkhouder zondag kan aantreden, maar Leko lijkt het antwoord al te weten. “We hebben onze voorbereiding altijd mét Malinovskyi in de ploeg bij Genk gedaan”, zegt de Kroaat. “Eigenlijk kan ik daar weinig over zeggen. Wat zijn straf ook mag zijn - één, zeven of 25 wedstrijden - het is een probleem van Genk en niet van ons. Zeven wedstrijden zo inderdaad overdreven zijn maar mijn focus ligt op mijn ploeg. Eigenlijk zijn we daar totaal niet mee bezig. Alle respect voor Genk, maar als wij op topniveau zijn dat speelt het geen rol of Malinovskyi nu mag spelen of niet.” Indien Club erin slaagt om nog eens te winnen op Genk, wordt het voor het eerst sinds speeldag 9 nog eens leider in de Jupiler Pro League. Dat is dus geleden van eind september. Sindsdien zwaait Genk de plak in het klassement. “Belangrijker dan zondag kan bijna niet. Het gaat om dubbele punten, want de eerste speelt tegen de tweede”, aldus Leko. “Beslissend is die wedstrijd echter niet. Daarna volgen er nog steeds zes matchen.”

Club kan zondag nog steeds niet rekenen op Nakamba (dij), Vlietinck (heup) en Mitrovic (enkel).