Negentien vermoedelijke transmigranten van lijnbus geplukt in Deurne

Deurne -

In het Antwerpse district Deurne zijn vrijdagochtend negentien vermoedelijke transmigranten van een bus van De Lijn geplukt die onderweg was van Turnhout naar Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De buschauffeur had de politie verwittigd omdat hij het niet vertrouwde dat de jonge mannen allemaal waren opgestapt zonder te betalen.