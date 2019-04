President loopt ongevraagd talkshow binnen, Oekraïne dreigt met proces

Een Oekraïense tv-zender dreigt met een rechtszaak tegen president Petro Porosjenko, omdat hij donderdag onuitgenodigd een talkshow binnenwandelde. Het kanaal, 1+1, zendt het programma “Dienaar van het Volk” uit, waarin Volodymyr Zelensky, de uitdager van Porosjenko in de presidentsverkiezingen, een fictieve president speelt.

“U drong zich schaamteloos aan ons op tijdens het filmen, een privébedrijf, zonder uitnodiging, gebruikmakend van uw status als staatshoofd”, aldus CEO Oleksandr Tkatsjenko in een persbericht. Hij zei dat Porosjenko verklaarde op de studio te zijn voor een debat. De president verscheen op de show aan een microfoon.

Zelensky zei de studio dat hij in Parijs is voor een ontmoeting met president Emmanuel Macron. Hij legde ook uit dat Porosjenko dit moet weten, aangezien hijzelf vrijdag verwacht wordt bij Macron.

Rechtszaak

Omdat hij de show binnendrong, “verdient u niets meer dan een rechtszaak van ons”, aldus Tkatsjenko. Hij waarschuwde Porosjenko dat de zender maandag gerechtelijke stappen zal ondernemen.

Zelensky, een politieke nieuwkomer, stelde zichzelf voor als een alternatief voor het establishment, dat al jaren bezoedeld is door corruptie. Hij liet Porosjenko achter zich in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Een tweede ronde tussen beiden vindt plaats op 21 april.

In “Dienaar van het Volk” speelt Zelensky een geschiedenisprofessor die berucht wordt omdat hij zich in een video grof uitlaat over het leiderschap van het land. Daarna wordt hij verrassend tot president verkozen. In de realiteit kondigde de acteur en komiek aan dat hij zich kandidaat stelde voor president in een uitzending op 1+1 op oudejaarsnacht, net voor middernacht. De kijkers verwachtten dan echter dat Porosjenko de natie zou toespreken.