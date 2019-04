Half jaar na arbeidsongeval moet voet van Marjolein (32) dan toch geamputeerd worden: “De pijn was niet meer te doen”

Brugge / Waregem / Zulte - De jonge vrouw die zes maanden geleden bij een zwaar arbeidsongeval betrokken raakte, zal dan toch haar voet verliezen. De dokters beslisten om die uiteindelijk toch te amputeren. “Ik weet nu tenminste waar ik aan toe ben”, zegt Marjolein.

Eén consultatie bij de dokter zette het leven van de Brugse Marjolein Vandenbussche (32) vrijdagmiddag opnieuw op z’n kop. Ze hoorde hem namelijk zeggen dat haar voet dan tóch geamputeerd zal moeten worden. “Ik had dat zes maanden geleden al voorgesteld. Maar toen zagen ze het nog goed komen. Ik kan uiteindelijk niets anders doen dan de raad van de dokters opvolgen”, zegt ze. Woensdag moet de jonge moeder opnieuw onder het mes en wordt haar voet geamputeerd.

Een half jaar geleden raakte Marjolein betrokken bij een zwaar arbeidsongeval. Ze was toen aan het werk in een zijstraatje van de Jan Bouckaertstraat in Waregem voor een asfaltwerkenbedrijf uit Zulte. Maar vlak voor de middag ging het daar fout. Ze moest de minibulldozer op de vrachtwagen rijden, maar die kantelde plots. Marjolein zette haar voet om niet te vallen, maar kwam zo met haar onderbeen onder het gevaarte terecht.

Weer gevoel in tenen en voet

In het ziekenhuis werd aanvankelijk voor een amputatie gevreesd. Maar omdat ze gaandeweg weer wat gevoel in haar tenen en voet kreeg, werd beslist om het anders op te lossen. Met een spier en wat vel van haar buik zorgden de dokters ervoor dat haar bot niet meer bloot lag. Maar ondertussen liep Marjolijn een infectie aan haar been op die erger werd en uitbreidde.

“We zijn nu enkele maanden later en mijn bot herstelt helemaal niet. Bovendien heb ik geen enkel gevoel in mijn voet, dus ik kan die ook niet gebruiken. Volgens de dokter is een amputatie nu de enige en juiste oplossing. Ik vind het gewoon spijtig dat het niet meteen gebeurd is. Nu hebben ze zoveel gesneden in mijn buik voor niets. Maar goed, ik weet nu tenminste waar ik aan toe ben en waar ik naartoe moet werken. Het was gewoon echt niet meer te doen van de pijn”, zegt ze. De prille dertiger verliest er haar gevoel voor humor niet door. “Ik zal volgend jaar op eigen houtje de straat kunnen oversteken. Letterlijk en figuurlijk.”

Voor de rechtbank

Sinds het ongeval zit Marjolein thuis, want werken is nog geen optie. Het bedrijf waarvoor ze werkte, werd wel al voor de correctionele rechtbank gedaagd. Al zit Marjolein daar wel verveeld mee. Ze is momenteel nog steeds bij de firma in dienst. “Voor mij hoefden ze zeker niet voor de rechtbank komen, maar daar beslis ik niet over. Ik deed mijn werk graag en zou het heel graag verder doen. Alleen wordt dat misschien moeilijk.” De zaak werd onmiddellijk uitgesteld en zal pas binnen enkele maanden behandeld worden.